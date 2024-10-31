В Самаре 1 ноября закроют Парк экстремальных видов спорта

В пятницу, 1 октября, в Самаре закроется Парк экстремальных видов спорта, расположенный на стадионе "Солидарность Самара Арена".

"Уважаемые любители экстремальных видов спорта! Информируем вас, что 1 ноября Парк экстремальных видов спорта закрывается на зимний период. Будем рады новым встречам с вами в 2025 году!", - уточнили в пресс-службе ГАУ СО "Самара Арена".