16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре 1 ноября закроют Парк экстремальных видов спорта Баскетбольная "Самара" проиграла "Зениту" - 61:92 Диана Шнайдер уверенно обыграла Присциллу Хон и вышла в 1/4 финала в Гонконге "Ладья" вновь обыграла "АКМ-Новомосковск" В Самаре пройдет "Ночь чемпионов IBA "Бокс на Волге"

Спорт

В Самаре 1 ноября закроют Парк экстремальных видов спорта

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 1 октября, в Самаре закроется Парк экстремальных видов спорта, расположенный на стадионе "Солидарность Самара Арена".

"Уважаемые любители экстремальных видов спорта! Информируем вас, что 1 ноября Парк экстремальных видов спорта закрывается на зимний период. Будем рады новым встречам с вами в 2025 году!", - уточнили в пресс-службе ГАУ СО "Самара Арена".

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 октября 2024 05:40 В Самаре построят легкоатлетический манеж

Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.

Евгений Горячев 04 сентября 2024 06:21 В Самаре представили региональную программу "Мастер спорта"

Говорят про доступность объектов, и про повышения доли занимающихся до 70%, а в Тольятти не попасть бесплатно на ЕДИНСТВЕННЫЙ в городе стадион Труд. И не попасть бесплатно в манеж 😊 Так что, всё это профанация.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Тимофей Сергеев 24 июня 2024 12:06 Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx

Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3