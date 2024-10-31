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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Спрос на антивирусы вырос в два раза

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В стране зафиксирован почти двукратный рост спроса на продукты для защиты персональных устройств от киберугроз. Об этом сообщают аналитики с опорой на объемы продаж лицензий на антивирусные программы в объединенной розничной сети МегаФона и Yota, а также в личном кабинете абонентов и интернет-магазине оператора. Увеличение популярности антивирусов объясняется возросшим количеством кибератак.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Спрос на защитные решения для частных пользователей за девять месяцев текущего года вырос на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Четверть лицензий пользователи приобретают в салонах связи и интернет-магазине, остальные — через личный кабинет и при помощи операторов службы поддержки. Рост спроса в интернет-магазине и салонах связи составил 16%, а продажи через личный кабинет и мобильное приложение МегаФона удвоились.

Пользователи все чаще приобретают лицензии с длительным сроком действия. Это подчёркивает стремление клиентов не беспокоиться о безопасности устройств в долгосрочной перспективе и приобретать антивирусы на выгодных условиях.

Востребованность решений для защиты всех личных устройств, в том числе смартфонов, объясняется ростом количества киберугроз и необходимостью эффективной защиты от них.

"По данным нашей статистики, в 2024 году почти 57% пользователей в России столкнулись с различными киберугрозами. Растёт не только число атак с использованием зловредных программ, но и объемы фишинга и скама. Так, за девять месяцев этого года количество попыток перехода российских пользователей на фишинговые и скам-страницы увеличилось почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В таких условиях необходимо заботиться о безопасности своих данных, сочетая технические и нетехнические методы. К первым относятся различные защитные решения, а ко вторым — постоянное повышение цифровой грамотности и развитие критического мышления", — комментирует Сергей Пиккат-Ордынский, руководитель управления потребительского рынка "Лаборатории Касперского" в России и странах СНГ.

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