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Общество

Завершился муниципальный этап акции "Народное признание"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подведены итоги общественного голосования на муниципальном этапе XVII областной общественной акции "Народное признание". "Народное признание" — один из самых массовых и любимых общественных проектов Самарской области, проводимый при поддержке правительства Самарской области, который предоставляет жителям региона уникальную возможность выразить свою благодарность и признание тем, кто делает жизнь в Самарской области лучше.

В этом году в номинациях, охватывающих различные сферы жизни — от образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта до общественно-волонтерской деятельности и защиты Родины — было выдвинуто 653 кандидата. Все участники, прошедшие предварительный отбор, обладают талантами, являются профессионалами своего дела, служат примером для других и достойны уважения земляков.

"Самарская область всегда была богата талантливыми, трудолюбивыми, надежными, отзывчивыми людьми. Каждый из вас добился в своей сфере выдающихся результатов, заслужил всеобщее признание и уважение. Ваши заслуги служат примером честного, самоотверженного служения Отечеству. Спасибо вам большое за ваш вклад в развитие родного края, за патриотизм и активную гражданскую позицию. Уверен, вместе мы обязательно достигнем национальных целей развития страны, которые определил наш Президент Владимир Владимирович Путин", — подчеркивал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на вручении государственных наград жителям Самарской области, отмечая важность заслуг людей в жизни малой Родины и страны в целом.

Лидерами по количеству заявок стали городские округа Самара — 112 заявок и Тольятти — 56. Среди районов наибольшее количество кандидатов заявили Безенчукский, Волжский и Сергиевский районы, по 34, 30 и 28 заявок соответственно.

По итогам общественного голосования за победителей муниципального этапа акции было определено 204 конкурсанта по номинациям:

  • "Признание и Уважение" — 46 человек;
  • "Память и Слава" — 42 человек;
  • "Наследники Победителей" — 43 человека;
  • "Мы Вместе" — 45 человек;
  • "Герои нашего времени" — 28 человек.

Далее члены Общественного совета областной общественной акции "Народное признание" выберут в каждой номинации по 5 номинантов для прохождения в финальный этап акции. В финале победителей по традиции будут определять жители нашей области путем общественного голосования, которое начнется 15 ноября.

Подробная информация о номинантах, датах и способах голосования будет опубликована дополнительно на сайте правительства Самарской области и газете "Волжская коммуна".

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