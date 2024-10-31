Электрощит Самара принимает участие в выставке POWER EXPO Almaty

Компания Электрощит Самара принимает участие в ключевой энергетической выставке POWER Expo, Алматы, Казахстан и демонстрирует флагманское оборудование на базе партнера — компании Petroleum Technology в Казахстане.
Партнерство с Petroleum Technology — один из важных шагов в развитии экспортного направления Электрощит Самара, который позволит укрепить позиции компании на перспективном рынке Казахстана.
В рамках партнерства с Petroleum Technology взят курс на локализацию производства оборудования и решений Электрощит Самара на территории Казахстана, что позволит обеспечить прямую и оперативную работу с казахстанскими заказчиками и укрепить доверие к бренду Электрощит Самара.
"Казахстан — перспективная страна для нас, — отметила директор департамента экспорта Электрощит Самара Ольга Бунина. — Мы уверены, что партнерство с Petroleum Technology позволит нам предложить надежные и современные электротехнические решения для заказчиков не только частного, но и госсектора Казахстана, а также способствовать развитию экспорта в другие страны".
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