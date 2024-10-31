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Автопром Машиностроение

Инсайды авторынка, эксклюзивы из Китая и тематические шоу: Авито Авто запускает собственное медиа

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 октября 2024 года в Москве состоялась презентация отраслевого Журнала Авито Авто — это новое медиа, в котором будет собран полезный и важный для автовладельцев и водителей контент: новости автомира, лайфхаки по выбору и покупке авто, статьи об истории автоконцернов и марок, а также собственный видеоконтент — шортсы и большие шоу с гостями.

Еще одна особенность журнала — эксклюзивные статьи о новинках китайского автопрома непосредственно от сотрудников редакционной команды в Китае. Новое медиа станет не только важным направлением развития платформы, но и просветительским проектом, который позволит популяризировать автоиндустрию среди массовой аудитории и окажет позитивное влияние на отрасль в целом.

"Запуская журнал, мы действуем в рамках нашей стратегии, согласно которой стремимся делать автомобильный рынок прозрачнее, понятнее и безопаснее. Сегодня Авито Авто посещают более 36 млн пользователей в месяц. На платформе опубликовано 2,3 млн объявлений, по которым в среднем совершается 28 тысяч сделок в день. Эти цифры — доказательство нашего опыта и глубокого понимания потребностей автовладельцев. Мы знаем всё об автомобилях и готовы делиться накопленной экспертизой с нашей аудиторией. Уверены, что этот проект станет не только важным направлением развития нашей компании, но и навигатором в мире авто для читателей", — комментирует Анастасия Докучаева, руководитель по развитию опыта частных пользователей Авито Авто.

В ходе мероприятия руководитель журнала Алексей Бутенко, а также главный редактор Алина Распопова поделились результатами исследования, проведенного платформой в преддверии запуска и подтверждающего его актуальность. В рамках опроса изучался пользовательский опыт при поиске информации перед приобретением автомобиля. Результаты показали, что респонденты, приобретавшие автомобиль за последний год, при онлайн-поиске подходящего варианта преимущественно изучали цены и сравнивали стоимость машин (59 и 51% соответственно), а также интересовались особенностями моделей (47%) и сравнивали комплектации и характеристики (46%). При этом самым популярным форматом, в котором опрошенные хотели бы получать информацию, оказались видеообзоры: их выделил 61% аудитории. По 37% респондентов назвали также обзорные статьи и рейтинги.

Однако, по оценкам 31% опрошенных, найти нужную для покупки информацию было сложно. Многие отметили слишком большие объемы информации и сложность выбора (47%), противоречивость отзывов и обзоров (44%), их недостоверность или отсутствие (26%). Также 25% заявили о том, что не хватает данных о китайских моделях.

"По данным Авито Авто, период изучения информации об автомобиле до его покупки занимает 2–3 месяца. Порядка 85% аудитории ищет необходимую информацию онлайн, и практически половина респондентов использует при этом 2–4 источника: это сайты объявлений, видеоплатформы, поисковики, сайты дилеров. При этом у 77% респондентов одним из источников получения информации является Авито Авто. А теперь мы соберем в одном месте всю необходимую информацию — от особенностей моделей до лайфхаков по покупке и продаже авто. Уверены, что наша команда профессионалов, причастных к авторынку и давно увлекающихся автомобилями, сделает журнал по-настоящему уникальным и востребованным аудиторией", — прокомментировала Алина Распопова.

В рамках мероприятия состоялся паблик-ток с участием музыканта Big Russian Boss, автоблогеров Стаса Асафьева и Ангелины Аникеевой (Блондинка Драйв) и главного редактора журнала "За Рулем" Максима Кадакова. Центральными темами обсуждения стали будущее российского авторынка и изменения, которые на нем происходят. Эксперты обсудили особенности автомобилей из Китая, порассуждали о том, какие, на их взгляд, модели китайских производителей уже оценили российские автолюбители и появления каких брендов они ожидают. Также в рамках дискуссии были затронуты перспективы транспортных средств из других стран в новых реалиях российского авторынка, и особенности выбора машин с пробегом — в том числе, электрокаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Близнецов 13 июня 2023 19:43 Новосибирский холдинг Rossko приобрел самарского производителя автозапчастей

вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

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