В Самаре временно закрыли аэропорт Курумоч

В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на работу, сообщает пресс-служба Росавиации. Это связано с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.
С четверга, 31 октября, с 14:30 воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)