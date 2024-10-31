В Самаре временно закрыли аэропорт Курумоч

В самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на работу, сообщает пресс-служба Росавиации. Это связано с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов.

С четверга, 31 октября, с 14:30 воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет", - отмечается в сообщении.