На самарского застройщика завели 27 "административок" из-за не сданных вовремя квартир

В Самаре возбудили 27 административных дел в отношении застройщика. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее ООО СЗ "Ракита" заключило 27 контрактов на участие в долевом строительстве. Квартиры в ЖК "Московский" на 18 км Московского шоссе приобретались в муниципальную собственность для переселения аварийного жилья и для сирот. Срок исполнения контракта — 30 сентября 2024 года. При этом в нужное время застройщик не передал квартиры городу.
Прокуратура внесла представление гендиректору "Ракиты". В отношении руководителя фирмы возбудили 27 административных дел по ч. 7. ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства").
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)