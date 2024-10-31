В Самарской области 1 ноября прогнозируются снег, дождь, гололедица

В пятницу, 1 ноября, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
Местами по региону сохранится усиление западного и юго-западного ветра 15-18 м/с. Ночью по северу ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
МЧС России напоминает:
— избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
— не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)