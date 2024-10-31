В Самарской области 1 ноября прогнозируются снег, дождь, гололедица

В пятницу, 1 ноября, в Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Местами по региону сохранится усиление западного и юго-западного ветра 15-18 м/с. Ночью по северу ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, снежный накат, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:

— избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

— не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

— не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.