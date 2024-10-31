"РКС-Самара" выпустила молодь толстолобика в Волгу

Забота об экологическом благополучии региона — одна из приоритетных задач "РКС-Самара". Предприятие не только снабжает жизненно важными ресурсами миллионный город, но и работает над сохранением окружающей среды. Так, компания каждый год организует выпуск мальков рыбы в Волгу.
В конце октября экологи ресурсной компании организовали и провели выпуск рыбной молоди в Саратовское водохранилище: внимательно следили за качеством подрастающих мальков, считали, взвешивали, везли на место. На вольное плавание отправили 219859 сеголеток толстолобика. Название многообещающее: рыбка, можно сказать, упрямая и трудолюбивая. Толстолобик активно питается водными растениями и водорослями и таким образом очищает водоём, в котором живёт.
Мальков выпускали экологи и технологи "РКС-Самара" в присутствии комиссии Средневолжского территориального управления Росрыболовства.
Последние комментарии
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈
Можно узнать фамилии тех 129