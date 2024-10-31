"РКС-Самара" выпустила молодь толстолобика в Волгу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Забота об экологическом благополучии региона — одна из приоритетных задач "РКС-Самара". Предприятие не только снабжает жизненно важными ресурсами миллионный город, но и работает над сохранением окружающей среды. Так, компания каждый год организует выпуск мальков рыбы в Волгу.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"