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Экология Общество

"РКС-Самара" выпустила молодь толстолобика в Волгу

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Забота об экологическом благополучии региона — одна из приоритетных задач "РКС-Самара". Предприятие не только снабжает жизненно важными ресурсами миллионный город, но и работает над сохранением окружающей среды. Так, компания каждый год организует выпуск мальков рыбы в Волгу.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

В конце октября экологи ресурсной компании организовали и провели выпуск рыбной молоди в Саратовское водохранилище: внимательно следили за качеством подрастающих мальков, считали, взвешивали, везли на место. На вольное плавание отправили 219859 сеголеток толстолобика. Название многообещающее: рыбка, можно сказать, упрямая и трудолюбивая. Толстолобик активно питается водными растениями и водорослями и таким образом очищает водоём, в котором живёт.

Мальков выпускали экологи и технологи "РКС-Самара" в присутствии комиссии Средневолжского территориального управления Росрыболовства.

Гид потребителя

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