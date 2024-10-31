Ограничения на полеты в аэропорту Курумоч сняли

В четверг, 31 октября, в 18:10, сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Временные ограничения ранее ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. За это время на запасные аэродромы "ушли" четыре судна, летевших в Самару.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)