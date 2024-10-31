Ограничения на полеты в аэропорту Курумоч сняли

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В четверг, 31 октября, в 18:10, сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.