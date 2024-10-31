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Общество

Самару в четверг вечером сковали 9-балльные пробки

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг вечером, 31 октября, большинство дорог на карте города в поисковике "Яндекс" окрасились красным - Самару сковали автомобильные заторы в 9 баллов. Причиной стал продолжительный дождь.

 Наиболее сложной ситуация оказалась на Московском шоссе, где автомобильный затор по направлению "из города" был обозначен от ул. Мичурина до ул. Санфировой, а в обратном направлении — от пр. Кирова до кольцевой развязки с ул. Авроры.

Так же затруднения в движении транспорта были зафиксированы на ул. Красноармейской, Ново-Садовой. На ул. Ленинской автомобильный затор был обозначен почти от ул. Ярмарочной, через пр. Ленина и до ул. Осипенко.

Пробка в оба направления имелась на ул. Полевой от ул. Самарской и до ул. Мичурина. А на ул. Фрунзе автомобильная пробка была обозначена от ул. Льва Толстого и до ул. Венцека.

Так же движение местами было затруднено и на других автодорогах города.

Позже ситуация с затруднениями в движении транспорта начала разряжаться. Около 19:00 поисковик "Яндекс" сообщил о снижении уровня пробок до восьми баллов.

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