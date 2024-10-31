Самару в четверг вечером сковали 9-балльные пробки

В четверг вечером, 31 октября, большинство дорог на карте города в поисковике "Яндекс" окрасились красным - Самару сковали автомобильные заторы в 9 баллов. Причиной стал продолжительный дождь.
Наиболее сложной ситуация оказалась на Московском шоссе, где автомобильный затор по направлению "из города" был обозначен от ул. Мичурина до ул. Санфировой, а в обратном направлении — от пр. Кирова до кольцевой развязки с ул. Авроры.
Так же затруднения в движении транспорта были зафиксированы на ул. Красноармейской, Ново-Садовой. На ул. Ленинской автомобильный затор был обозначен почти от ул. Ярмарочной, через пр. Ленина и до ул. Осипенко.
Пробка в оба направления имелась на ул. Полевой от ул. Самарской и до ул. Мичурина. А на ул. Фрунзе автомобильная пробка была обозначена от ул. Льва Толстого и до ул. Венцека.
Так же движение местами было затруднено и на других автодорогах города.
Позже ситуация с затруднениями в движении транспорта начала разряжаться. Около 19:00 поисковик "Яндекс" сообщил о снижении уровня пробок до восьми баллов.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)