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Пасмурно и слякотно: самарские синоптики рассказали о прогнозе погоды на выходные Самару в четверг вечером сковали 9-балльные пробки Ограничения на полеты в аэропорту Курумоч сняли В Самарской области 1 ноября прогнозируются снег, дождь, гололедица Самарские синоптики предупредили о гололедице

Общество

Пасмурно и слякотно: самарские синоптики рассказали о прогнозе погоды на выходные

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области в предстоящие дни, с 1 по 4 ноября.

В пятницу, 1 ноября, в Самаре будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха +2...+4 °C.

В субботу, 2 числа, в регионе ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, 8...13 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °C, днем +3...+8 °C.

3 ноября в Самарской области по прогнозам - облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки. Ветер западный, 8...13 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0...-5 °C, днем -2...+3 °C.

В понедельник, 4 числа, в Самаре и по  области сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, 4...9 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °C, местами гололедица. Днем -3...+2 °C.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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