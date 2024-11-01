Пасмурно и слякотно: самарские синоптики рассказали о прогнозе погоды на выходные

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области в предстоящие дни, с 1 по 4 ноября.
В пятницу, 1 ноября, в Самаре будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, 8...13 м/с. Температура воздуха +2...+4 °C.
В субботу, 2 числа, в регионе ожидается облачная погода, осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, 8...13 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °C, днем +3...+8 °C.
3 ноября в Самарской области по прогнозам - облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки. Ветер западный, 8...13 м/с. Температура воздуха в ночные часы 0...-5 °C, днем -2...+3 °C.
В понедельник, 4 числа, в Самаре и по области сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Ветер западный, 4...9 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6 °C, местами гололедица. Днем -3...+2 °C.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)