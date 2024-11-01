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Общество

Госавтоинспекция напоминает пешеходам Самарской области правила безопасности

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области напоминают правила безопасности для пешеходов на дорогах.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области

Каждой осенью отмечается всплеск ДТП, в которых страдают пешеходы. В связи с этим полицейские рекомендуют участникам движения придерживаться следующих правил:

- Используйте световозвращатели. В темное время суток обнаружить пешехода, имеющего на верхней одежде световозвращатели, можно с большего расстояния, вместо 30 м - со 150 м, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров.

- Переходите проезжую часть исключительно в предназначенных для этого местах. Перед тем как переходить дорогу, убедитесь, что водитель видит и пропускает вас. Следите за тем, как движется транспорт, ведь даже право преимущества в движении не гарантирует безопасности.

- Будучи водителем, будьте предельно внимательными вблизи мест, установленных для перехода проезжей части, и снижайте скорость вплоть до полной остановки.

"Согласно п. 4-1 ПДД, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Законодательно за нарушение данного пункта правил предусмотрена административная ответственность - штраф 500 рублей", - рассказала заместитель начальника отдела региональной Госавтоинспекции подполковник полиции Ольга Блохина.

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