Госавтоинспекция напоминает пешеходам Самарской области правила безопасности

Сотрудники Госавтоинспекции в Самарской области напоминают правила безопасности для пешеходов на дорогах.
Каждой осенью отмечается всплеск ДТП, в которых страдают пешеходы. В связи с этим полицейские рекомендуют участникам движения придерживаться следующих правил:
- Используйте световозвращатели. В темное время суток обнаружить пешехода, имеющего на верхней одежде световозвращатели, можно с большего расстояния, вместо 30 м - со 150 м, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров.
- Переходите проезжую часть исключительно в предназначенных для этого местах. Перед тем как переходить дорогу, убедитесь, что водитель видит и пропускает вас. Следите за тем, как движется транспорт, ведь даже право преимущества в движении не гарантирует безопасности.
- Будучи водителем, будьте предельно внимательными вблизи мест, установленных для перехода проезжей части, и снижайте скорость вплоть до полной остановки.
"Согласно п. 4-1 ПДД, при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Законодательно за нарушение данного пункта правил предусмотрена административная ответственность - штраф 500 рублей", - рассказала заместитель начальника отдела региональной Госавтоинспекции подполковник полиции Ольга Блохина.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)