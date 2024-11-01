В Тольятти наградили победителей всероссийского творческого конкурса

В Тольяттинском художественном музее состоялось награждение победителей всероссийского конкурса "Семья. Родина. Россия". Его организаторами выступили Тольяттинский художественный музей и Школа креативных индустрий. Конкурс проводился при поддержке компании "Татнефть" и был направлен на поддержку молодых дарований в области изобразительного искусства и креативных индустрий.

В конкурсе приняли участие свыше тысячи молодых людей в возрасте от 8 до 17 лет из 50 городов страны, от Владивостока до Карелии и от Севастополя до Сургута. Конкурс проводился в трех номинациях - "Живопись", "Фотография" и "Мультипликация". Тольятти в нем представляли более 170 юных талантов.

25 октября Тольяттинский художественный музей и Школа креативных индустрий открыли выставку, где было представлено более 80 лучших работ. А 30 октября победителей творческого конкурса из Тольятти и близлежащих городов пригласили на церемонию награждения. Дипломы первой степени конкурсантам вручили заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова и генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" Юрий Морозов.

"Очень рад, что вы откликнулись на приглашение поучаствовать в конкурсе "Семья. Родина. Россия". Охват получился колоссальный. Спасибо вам огромное. Поздравляю всех с победой", - обратился к участникам конкурса генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" Юрий Морозов.

В награждении также участвовали члены конкурсного жюри, в состав которого вошли руководители учреждений культуры, преподаватели творческих направлений вузов, члены Союза художников России.

"Конкурс "Семья. Родина. Россия" уникален, он объединил нас вокруг дома, семьи и семейных ценностей. Это единство сейчас очень важно. Нам очень приятно, что социальными партнерами проекта выступили предприятие "Тольяттикаучук" и компания "Татнефть". Мы много работаем вместе, вместе делаем много добрых дел. Этот конкурс и эта выставка - еще один шаг в нашей совместной работе. Компания "Татнефть" делает очень многое в интересах муниципальных учреждений культуры. Благодаря социальному партнерству преобразился Тольяттинский художественный музей. Уверена, наше сотрудничество продолжится. Хочу искренне поблагодарить "Тольяттикачук", Группу компаний "Татнефть", а также благотворительный фонд "Духовное наследие" за содружество и единство", - поблагодарила партнеров конкурса Юлия Баннова.

В 2023 году благодаря победе в конкурсе грантов компании "Татнефть" в Тольяттинском художественном музее был выполнен ремонт, установлены современные конструкции для размещения экспонатов, появилось новое качественное освещение. Все это делает пребывание в музее максимально комфортным и позволяет организовывать художественные выставки на более качественном уровне.