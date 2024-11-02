Самарцев предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололедице

В Приволжском УГМС на субботу, 2 ноября, объявили по Самарской области сразу два уровня опасности: оранжевый по ветру и желтый - по осадкам.

Синоптики рассказали, что 2 ноября местами по региону ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере области - ухудшение видимости до 500-1000 метров, местами на дорогах гололедица.

Кроме того, ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 17-22 м/с, местами прогнозируется очень сильный ветер до 25 м/с.