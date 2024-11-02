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Общество

Самарцев предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололедице

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском УГМС на субботу, 2 ноября, объявили по Самарской области сразу два уровня опасности: оранжевый по ветру и желтый - по осадкам.

Синоптики рассказали, что 2 ноября местами по региону ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере области - ухудшение видимости до 500-1000 метров, местами на дорогах гололедица.

 

Кроме того, ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 17-22 м/с, местами прогнозируется очень сильный ветер до 25 м/с.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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