Самарцев предупредили о сильном ветре, мокром снеге и гололедице

В Приволжском УГМС на субботу, 2 ноября, объявили по Самарской области сразу два уровня опасности: оранжевый по ветру и желтый - по осадкам.
Синоптики рассказали, что 2 ноября местами по региону ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На севере области - ухудшение видимости до 500-1000 метров, местами на дорогах гололедица.
Кроме того, ожидается усиление южного, юго-западного ветра. Его порывы будут достигать 17-22 м/с, местами прогнозируется очень сильный ветер до 25 м/с.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)