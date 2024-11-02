Почта и отделения банков изменят график работы в Самарской области

4 ноября в России будут отмечать День народного единства. Из-за этого изменится график работы отделений почты и банков.
2 ноября банки будут работать в обычном режиме. 3–4 ноября большинство офисов будут закрыты, за исключением крупных отделений.
2 ноября отделения "Почты России" завершат рабочий день на час ранее, так как суббота считается предпраздничным днем. 3 ноября все отделения будут предоставлять услуги в обычном режиме.
4 ноября будут закрыты большинство отделений "Почты России", за исключением дежурных офисов. Также почтальоны не будут доставлять письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия будут доставлены по графику.
Уточнить подробности можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении "Почты России".
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)