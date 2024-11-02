Самарская телебашня включит праздничную подсветку в честь Дня народного единства

В понедельник, 4 ноября, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит праздничную иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня народного единства.

Телебашня окрасится в цвета российского триколора.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калуги, Казани, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сочи, Симферополя, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфе, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов Российской Федерации.

На медиафасаде Останкинской телебашни появятся изображения памятника Минину и Пожарскому, храма Василия Блаженного и Московского Кремля, а также развевающегося флага России.