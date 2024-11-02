Диана Шнайдер вышла в финал турнира в Гонконге

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла в четвертый финал на турнире уровня WTA в 2024 году.

В субботу, 2 ноября, она обыграла канадку Лейлу Фернандес в полуфинале соревнований WTA-250 в Гонконге (6:4, 6:2), пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час 28 минут. Шнайдер выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Фернандес два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В матче за титул чемпионки соревнований в Гонконге Шнайдер сыграет с 29-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер, обыгравшей в полуфинале китаянку Юань Юэ (6:2, 5:7, 6:2).

Турнир в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября. Лейла Фернандес является действующей чемпионкой соревнований.