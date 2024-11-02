Диана Шнайдер вышла в финал турнира в Гонконге

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла в четвертый финал на турнире уровня WTA в 2024 году.
В субботу, 2 ноября, она обыграла канадку Лейлу Фернандес в полуфинале соревнований WTA-250 в Гонконге (6:4, 6:2), пишет championat.com.
Матч продолжался 1 час 28 минут. Шнайдер выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Фернандес два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В матче за титул чемпионки соревнований в Гонконге Шнайдер сыграет с 29-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер, обыгравшей в полуфинале китаянку Юань Юэ (6:2, 5:7, 6:2).
Турнир в Гонконге с призовым фондом $ 267 082 проходят с 28 октября по 3 ноября. Лейла Фернандес является действующей чемпионкой соревнований.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!