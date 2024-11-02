Мокрый снег, метель, гололедица - штормовое предупреждение в регионе

В воскресенье, 3 ноября, местами в Самарской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.
Сохранится усиление северо-западного ветра, порывы 15-20 м/с, на севере Самарской области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, снега, метель при видимости 500-1000 метров, на дорогах образование гололедицы и снежных накатов.
В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.
Последние комментарии
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)