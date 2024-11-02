Мокрый снег, метель, гололедица - штормовое предупреждение в регионе

В воскресенье, 3 ноября, местами в Самарской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.

Сохранится усиление северо-западного ветра, порывы 15-20 м/с, на севере Самарской области ожидаются сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, снега, метель при видимости 500-1000 метров, на дорогах образование гололедицы и снежных накатов.

В связи с этим в регионе объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.