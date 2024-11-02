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Общество

В Самаре из-за Парада Памяти ограничат движение транспорта

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением международного патриотического проекта "Парад Памяти", посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в связи с проведением выставки трофейного вооружения и военной техники на территории городского округа Самара до 23:59 14 ноября ограничен въезд транспорта на площадь имени В. В. Куйбышева — со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской.

Фото: администрация Самары

Данное ограничение не распространяется на спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области.

Кроме того, ограничат движение транспорта (за исключением вышеуказанного) по следующим участкам улично-дорожной сети Самары:

 — с 08:00 до 22:00 4 и 7 ноября — по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Красноармейской от улицы Чапаевской до улицы Самарской, по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской, по улице Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской, по улице Молодогвардейской на пересечении с улицей Красноармейской и от пересечения с улицей Вилоновской до улицы Ульяновской;

— с 14:00 до 20:00 6 ноября — по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской.
Помимо этого, на ряде участков будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области), а именно:

— до 23:59 14 ноября — на площади имени В. В. Куйбышева — со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской;

— с 18:00 3 ноября до 23:00 4 ноября — по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Красноармейской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской, по улице Вилоновской от улицы Чапаевской до улицы Галактионовской, по улице Молодогвардейской на пересечении с улицей Красноармейской, по улице Молодогвардейской от пересечения с улицей Вилоновской до улицы Ульяновской;

— с 06:00 3 ноября до 23:59 14 ноября — по улице Чапаевской от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Шостаковича от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской;

— с 18:00 6 ноября до 22:00 7 ноября  — по улице Красноармейской от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской, по улице Вилоновской от улицы Фрунзе до улицы Галактионовской, по улице Молодогвардейской на пересечении с улицей Красноармейской, по улице Молодогвардейской от пересечения с улицей Вилоновской до улицы Ульяновской.

С 08:00 до 22:00 4 ноября и 7 ноября , а также с 14:00 до 20:00 6 ноября движение городского пассажирского транспорта — автобусов маршрутов №№ 24, 34, 80 и 226 — будет организовано по скорректированным трассам следования.

В периметре площади имени В. В. Куйбышева будут действовать усиленные меры безопасности.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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