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Спорт

Больше 150 тысяч жителей Самарской области посетили спортивные объекты региона

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С момента запуска цифрового сервиса Сбера "Спорт Рядом" на территории Самарской области им воспользовалось уже более 150 тысяч жителей региона. Для того чтобы стать одним из пользователей сервиса, жителям Самарской области нужно установить мобильное приложение "Спорт Рядом", пройти несложную регистрацию, перейти во вкладку "Площадки" и выбрать любой подключенный к сервису спортивный объект.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Функционал приложения позволяет посмотреть актуальное расписание выбранной организации, построить до нее маршрут на карте, а также записаться на тренировку и сразу же оплатить ее через SberPay или банковской картой. Это может быть как разовое посещение, так и абонемент. Купленные билеты и абонементы будут храниться в мобильном приложении в формате QR-кодов. Приложение доступно для скачивания в RuStore и АррStore.

"Сервис "Спорт Рядом" может открыть новые возможности для спортсменов и любителей активного отдыха, позволяя им легко находить и пользоваться спортивными объектами в регионе. Мы уверены, что в дальнейшем с развитием этой платформы еще больше людей заинтересуются и будут заниматься спортом, что важно для здоровья и благополучия всего нашего общества", - отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Анастасия Сурнина.

"Спорт рядом" - это комплексное цифровое решение для спортивных организаций и их клиентов. Подключенные к системе спортивные объекты могут автоматизировать свою работу, а также принимать управленческие решения с помощью онлайн-аналитики. Сервис адаптирован для спортивных организаций разного масштаба и функциональности (от небольших секций до спортивных арен), а также учитывает особенности работы бюджетных предприятий и может администрировать муниципальные задания и некоммерческую деятельность таких учреждений.

В настоящее время к сервису "Спорт Рядом" подключены следующие спортивные школы и комплексы Самарской области:

Самара:

  • Спортивный плавательный комплекс ЦСКА ВВС;
  • Стадион ЦСК ВВС.

Тольятти:

  • ФОК "МЕТЕОР";
  • "Легкоатлетический манеж";
  • Спортивный комплекс "Труд";
  • ОСК "Тольятти";
  • ЛДС "Лада-Арена".

Сызрань:

  • ЛДС "Сызрань-Арена".
Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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