В новом пространстве "ЗИМ Галерея" открылась выставка Жить.Строить.Шить

В Самаре открылся культурный центр "ЗИМ Галерея", созданный под эгидой одноименного жилого комплекса. Первой выставкой в новом пространстве стала ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ питерского художника Саши Браулова.

В экспозиции представлено более 80 работ, вышитых вручную и посвященных известным архитектурным объектам — от Токио до Самары и ностальгическим и ироничным зарисовкам из жизни. Первые гости выставки отметили оригинальность жанра и тепло, которое исходит от работ.

Основная экспозиция посвящена архитектуре. Среди работы Фабрика кухня, Элеватор, Дом Наркомфина, а также и другие известные архитектурные объекты со всего мира. Саша Браулов рассказал, что на каждую работу требуется в среднем от 20 минут до 2 часов в зависимости от сложности самого объекта архитектуры и что увлечение вышивкой у него родом из детства, а источником вдохновения является его семья — жена и очаровательные дочки.

Работы Браулова находятся в собраниях Русского музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, центра современного искусства "Винзавод", Галереи на Шаболовке, Музея архитектуры Алматы и частных коллекциях. ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ — первая выставка художника в Самаре и посетить ее можно до января.

Культурный центр "ЗИМ Галерея" открыл свои двери в историческом здании бывшего завода имени Масленникова, где в советские годы располагался цех № 155. Само здание было введено в эксплуатацию в 1980 году, и если фасад сохранил свой первоначальный облик, то помещение неоднократно меняло свою функцию. Команда проекта провела реновацию и постаралась вернуть историческую аутентичность трёхэтажному помещению.

В Ночь искусств "ЗИМ Галерея" будет открыта с 15.00 до 21.00. На следующей неделе пространство работает без выходных, а далее по графику: