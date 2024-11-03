В новом пространстве "ЗИМ Галерея" открылась выставка Жить.Строить.Шить

В Самаре открылся культурный центр "ЗИМ Галерея", созданный под эгидой одноименного жилого комплекса. Первой выставкой в новом пространстве стала ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ питерского художника Саши Браулова.
В экспозиции представлено более 80 работ, вышитых вручную и посвященных известным архитектурным объектам — от Токио до Самары и ностальгическим и ироничным зарисовкам из жизни. Первые гости выставки отметили оригинальность жанра и тепло, которое исходит от работ.
Основная экспозиция посвящена архитектуре. Среди работы Фабрика кухня, Элеватор, Дом Наркомфина, а также и другие известные архитектурные объекты со всего мира. Саша Браулов рассказал, что на каждую работу требуется в среднем от 20 минут до 2 часов в зависимости от сложности самого объекта архитектуры и что увлечение вышивкой у него родом из детства, а источником вдохновения является его семья — жена и очаровательные дочки.
Работы Браулова находятся в собраниях Русского музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства, центра современного искусства "Винзавод", Галереи на Шаболовке, Музея архитектуры Алматы и частных коллекциях. ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ — первая выставка художника в Самаре и посетить ее можно до января.
Культурный центр "ЗИМ Галерея" открыл свои двери в историческом здании бывшего завода имени Масленникова, где в советские годы располагался цех № 155. Само здание было введено в эксплуатацию в 1980 году, и если фасад сохранил свой первоначальный облик, то помещение неоднократно меняло свою функцию. Команда проекта провела реновацию и постаралась вернуть историческую аутентичность трёхэтажному помещению.
В Ночь искусств "ЗИМ Галерея" будет открыта с 15.00 до 21.00. На следующей неделе пространство работает без выходных, а далее по графику:
- Чт-Пт 16:00 — 21:00
- Cб-Вс 15:00 — 21:00
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...