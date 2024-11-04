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Самарская ракета "Союз" выведет на орбиту два иранских спутника

МОСКВА. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ракета-носитель "Союз" самарского РКЦ "Прогресс" выведет два иранских спутника на орбиту 5 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла исламской республики в Москве Казема Джалали.

"В продолжение развития научно-технологического ирано-российского сотрудничества два иранских спутника "Коусар" и "Хадхад" будут выведены на 500-километровую орбиту Земли во вторник в 2:48 по тегеранскому времени ракетой-носителем "Союз", — написал он в соцсети X.

В свою очередь, посольство республики уточнило в Telegram-канале, что старт осуществят 5 ноября. Джалали выразил надежду, что с запуском этих спутников, спроектированных и построенных представителями компании "Омид Фаза", Иран сделает "решительный первый шаг на пути вхождения частного сектора в космическую сферу".

В начале октября стало известно, что Тегеран до конца марта 2025 года запустит на орбиту три произведенных в стране спутника дистанционного зондирования — "Косвар", "Толо-3" и "Зафар-2". Система из трех аппаратов позволит принимать и передавать данные для облегчения принятия решений во время стихийных бедствий, особенно там, где наземная инфраструктура не функционирует.

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