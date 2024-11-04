Самарская ракета "Союз" выведет на орбиту два иранских спутника

Ракета-носитель "Союз" самарского РКЦ "Прогресс" выведет два иранских спутника на орбиту 5 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла исламской республики в Москве Казема Джалали.
"В продолжение развития научно-технологического ирано-российского сотрудничества два иранских спутника "Коусар" и "Хадхад" будут выведены на 500-километровую орбиту Земли во вторник в 2:48 по тегеранскому времени ракетой-носителем "Союз", — написал он в соцсети X.
В свою очередь, посольство республики уточнило в Telegram-канале, что старт осуществят 5 ноября. Джалали выразил надежду, что с запуском этих спутников, спроектированных и построенных представителями компании "Омид Фаза", Иран сделает "решительный первый шаг на пути вхождения частного сектора в космическую сферу".
В начале октября стало известно, что Тегеран до конца марта 2025 года запустит на орбиту три произведенных в стране спутника дистанционного зондирования — "Косвар", "Толо-3" и "Зафар-2". Система из трех аппаратов позволит принимать и передавать данные для облегчения принятия решений во время стихийных бедствий, особенно там, где наземная инфраструктура не функционирует.
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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?