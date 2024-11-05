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Музеи и выставки Культура

На закрытии выставки "Было/Не было" в галерее "Заварка" выступит певица Фефа

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 8 ноября, в 18:00 в "Заварке" пройдет закрытие выставки "Было/Не было" (12+). Проект о фольклорном наследии Самарской Луки и его современном толковании работал с 12 июля, сообщает пресс-служба музея.

Фото: галерея Заварка

Напомним, что выставка "Было/Не было" вдохновлена сборником Дмитрия Садовникова "Сказки и предания Самарского края" (1884, 12+). Концепция проекта опирается на анализ трех жанров и их изучение по принципу "Было" и "Не было".

Выставка состоит из трех тематических блоков. Первый посвящен фантазийным фольклорным произведениям — сказкам. Во втором собраны произведения, претендующие на достоверность — представлены иллюстрации с изображением главных персонажей быличек. Третий раздел посвящен жигулевским легендам. В экспозиции представлены работы самарских художников Яны Арбузовой, Кирилла Гурова, Савелия Малахова, Антона Вейса, Анастасии Альбокриновой, Евы Сизиковой, Софьи Светловой. Каждый из авторов выбрал одну сказку, легенду или быличку и проиллюстрировал ее через графику, ленд-арт, скульптуру, фотографию и инсталляцию.

Сотрудники "Заварки" приглашают посетителей в последний раз взглянуть на экспозицию. На закрытии выставки также пройдет концерт самарской певицы Фефы (12+).

Анфиса Третьякова (сценический псевдоним — Фефа) в своих песнях рассуждает о поиске пути, о волжской идентичности, о взаимодействии с окружающим миром и волшебности простых вещей. В программе концерта прозвучат старинные песни Поволжья, которые удивят гостей актуальностью текстов, а также обрядовые мелодии далеких краев, играющие новыми красками.

"Вход на мероприятие — 400 рублей. Просим обратить внимание — количество мест на мероприятие ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях музея-галереи "Заварка", - пояснили сотрудники музея.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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