Из-за Парада Памяти в Самаре перекроют улицы

В связи с проведением международного патриотического проекта "Парад Памяти", посвященного военному параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве — запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны, а также в связи с проведением выставки трофейного вооружения и военной техники в Самаре действует ряд ограничений для автомобилистов.

До 23:59 14 ноября ограничен въезд транспорта на площадь имени В. В. Куйбышева — со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской.

Кроме того, ограничат движение транспорта (за исключением вышеуказанного) по следующим участкам улично-дорожной сети Самары:

— с 08:00 до 22:00 4 и 7 ноября — по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Самарской, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской, по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Молодогвардейской на пересечении с ул. Красноармейской и от пересечения с ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

— с 14:00 до 20:00 6 ноября — по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской.

Помимо этого, на ряде участков будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области), а именно:

— до 23:59 14 ноября — на площади имени В. В. Куйбышева — со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской;

— с 18:00 3 ноября до 23:00 4 ноября — по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской, по ул. Молодогвардейской на пересечении с ул. Красноармейской, по ул. Молодогвардейской от пересечения с ул. Вилоновской до ул. Ульяновской;

— с 06:00 3 ноября до 23:59 14 ноября — по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

— с 18:00 6 ноября до 22:00 7 ноября — по ул. Красноармейской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской, по ул. Вилоновской от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской, по ул. Молодогвардейской на пересечении с ул. Красноармейской, по ул. Молодогвардейской от пересечения с ул. Вилоновской до ул. Ульяновской.

С 08:00 до 22:00 4 ноября и 7 ноября , а также с 14:00 до 20:00 6 ноября движение городского пассажирского транспорта — автобусов маршрутов №№ 24, 34, 80 и 226 — будет организовано по скорректированным трассам следования.

Обращаем внимание на то, что в периметре площади имени В. В. Куйбышева будут действовать усиленные меры безопасности.