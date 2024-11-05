В Самарской области на дорогах ожидается гололедица и снежный накат

В среду, 6 ноября, в Самарской области местами усиление северо-западного ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат.

Главное управление МЧС России по Самарской области просит воздержаться от использования личного автотранспорта.

МЧС России напоминает:

избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.