В Самарской области на дорогах ожидается гололедица и снежный накат

В среду, 6 ноября, в Самарской области местами усиление северо-западного ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат.
Главное управление МЧС России по Самарской области просит воздержаться от использования личного автотранспорта.
МЧС России напоминает:
избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.
Последние комментарии
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.