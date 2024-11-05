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В Самарской области на дорогах ожидается гололедица и снежный накат Сувениры: что привезти из Самарской области В систему здравоохранения Самарской области внедрят искусственный интеллект В Самарской области запустят мобильное приложение для записи к врачам "ЭкоСтройРесурс" пригрозил новому регоператору ответственностью за клевету

Общество

В Самарской области на дорогах ожидается гололедица и снежный накат

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 6 ноября, в Самарской области местами усиление северо-западного ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица, снежный накат.

Главное управление МЧС России по Самарской области просит воздержаться от использования личного автотранспорта.

МЧС России напоминает:

избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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