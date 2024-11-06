В Самаре презентуют книгу к 200-летию Петра Алабина

В среду, 6 ноября, в 16:00 в музее Алабина на площадке выставки "Алабин. Семья. Россия" состоится презентация книги "П. В. Алабин. Наследие и наследники". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. Книга издана на средства Губернского гранта в области культуры и искусства за 2024 г.
Издание приурочено к 200-летию со дня рождения П. В. Алабина. Новые документальные находки позволяют актуализировать историко-культурное наследие П. В. Алабина, представляют новые страницы истории членов его семьи и их потомков.
Последние комментарии
великолепные книги супер
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".