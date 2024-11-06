В Самаре презентуют книгу к 200-летию Петра Алабина

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В среду, 6 ноября, в 16:00 в музее Алабина на площадке выставки "Алабин. Семья. Россия" состоится презентация книги "П. В. Алабин. Наследие и наследники". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. Книга издана на средства Губернского гранта в области культуры и искусства за 2024 г.

Фото: музей им. Алабина