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Литература Культура

В Самаре презентуют книгу к 200-летию Петра Алабина

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 6 ноября, в 16:00 в музее Алабина на площадке выставки "Алабин. Семья. Россия" состоится презентация книги "П. В. Алабин. Наследие и наследники". Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта. Книга издана на средства Губернского гранта в области культуры и искусства за 2024 г.

Фото: музей им. Алабина

Издание приурочено к 200-летию со дня рождения П. В. Алабина. Новые документальные находки позволяют актуализировать историко-культурное наследие П. В. Алабина, представляют новые страницы истории членов его семьи и их потомков.

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