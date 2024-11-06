Кредит под залог авто стало взять сложнее

С 1 ноября вступило в силу решение Центробанка о новых макропруденциальных ограничениях на нецелевые потребительские кредиты под залог автомобиля. Теперь заемщикам, у которых предельная долговая нагрузка (ПНД) превышает 50% от ежемесячного дохода, будет намного сложнее получить кредит, даже под залог авто.

"Для банков значительно увеличены надбавки к коэффициентам риска. Так, надбавки по кредитам заемщикам с ПДН 50–60% составят 1,7 (0,7% в июле 2024 года), с ПДН 60–70% — 2 (ранее 1,1%), с ПДН 70–80% — 2,3 (1,5%), с ПДН более 80% — 2,9 (ранее 2%). А это значит, что дорожают кредиты для конечного потребителя. Введение этих ограничений должно простимулировать банки не раздавать деньги уже закредитованным заемщикам, даже при наличии залога", — говорит генеральный директор инвестиционно-лизинговой компании "Гринфинанс" Наталья Абдулаева.

По статистике Банка России, объем кредитования заемщиков с уже существующей высокой долговой нагрузкой и их доля в общем объеме кредитования в последнее время существенно растет. Так, в 2023 году таких кредитов было менее 1% из всего объема потребительских кредитов, а уже во II квартале 2024 года их доля составляла более 3%.

По словам Натальи Абдулаевой, введение ограничений призвано заставить банки работать с клиентами, у которых на оплату кредитных обязательств уходит менее чем 30-40% дохода. "По сути это приведет к ужесточению требований к заемщикам, ведь теперь банки будут более внимательно смотреть не только на кредитную историю заемщика, но и на то, как много он платит по действующим кредитам, насколько он платежеспособен. Изменятся требования к машине, которая пойдет в залог, к ее состоянию, возрасту, исправности. Как следствие, доступность для заемщиков таких кредитов сильно снизится. А учитывая увеличение процентных ставок как на фоне роста ключевой ставки, так и на фоне введения надбавок, можно смело говорить, что мы увидим тренд на рост отказов и, соответственно, снижение объемов кредитования банками", — поясняет она.

При этом Наталья Абдулаева не исключает, что сложившаяся ситуация простимулирует развитие лизинга автомобилей для физических лиц.

"Дело в том, что лизинговые компании более лояльны к своему заемщику, его кредитной истории и проценту долговой нагрузки. Безусловно, это не говорит о том, что лизинг может получить любой желающий, но требования действительно мягче. А в условиях, когда ставки по кредитам и лизинговые платежи примерно равны, клиент выбирает простоту оформления и скорость".