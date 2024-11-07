В Самаре 7 ноября запретят торговать алкоголем на 4 улицах

Правительство Самарской области распорядилось запретить продажу алкоголя в Самаре в четверг, 7 ноября. Мера связана с проведением Парада Памяти.
"Установить с 8:00 до 23:00 полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары в границах следующих улиц: ул. Вилоновской (от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской; ул. Галактионовской (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской); ул. Красноармейской (от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской); ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской)", - отмечается в распоряжении.
В документе уточняется, что указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.
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