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Общество

В Самаре 7 ноября запретят торговать алкоголем на 4 улицах

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области распорядилось запретить продажу алкоголя в Самаре в четверг, 7 ноября. Мера связана с проведением Парада Памяти.

"Установить с 8:00 до 23:00 полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Самары в границах следующих улиц: ул. Вилоновской (от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской; ул. Галактионовской (от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской); ул. Красноармейской (от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской); ул. Чапаевской (от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской)", - отмечается в распоряжении.

В документе уточняется, что указанный запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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