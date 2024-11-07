На следующей выставке Третьяковка в Самаре покажет шедевры русского авангарда

Третьяковка в Самаре сообщила, чему будет посвящена следующая экспозиция.
Выставка "В круге цвета. Красный" (12+) откроется в декабре и проведет зрителя от русской иконы к авангарду и искусству XX века, для которого красный цвет стал знаковым.
В экспозиции представят шедевры Кузьмы Петрова-Водкина, Василия Кандинского, Казимира Малевича.
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Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
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Дело хорошее но много волосатых лапок...