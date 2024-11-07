В Тольятти наградили победителей конкурса "Технологии, меняющие пространство жизни"

Компания "Транспорт будущего" подвела итоги конкурса, посвященного развитию беспилотной авиации. В нем могли принять участие все желающие жители автограда. Организаторы зарегистрировали 30 заявок.
"Транспорт будущего" разрабатывает, производит и эксплуатирует дроны для различных бизнес-направлений. Одно из них — доставка, благодаря которой жители небольших городов смогут "дотянуться" до ассортимента крупных мегаполисов, а в мегаполисах — получать доставку любых товаров за час. Тольятти станет одним из первых в стране, где эта модель будет реализована.
В октябре компания предложила жителям города стать участниками проекта с помощью конкурса "Технологии, меняющие пространство жизни". Это интересный вариант, который может изменить подход к доставке и транспортировке товаров в городах.
Участникам конкурса предлагали провести и презентовать исследование в одном из трех направлений. Первое: представить результаты общественного мнения на тему применения дронов в повседневной жизни (хотят ли люди, чтобы беспилотники стали частью городской среды, в каких сферах их можно применять, отношение к проекту доставки дроном). Второе: проанализировать карту Тольятти и определить наиболее удобные и безопасные маршруты для дронов, избегая зон с высокой плотностью населения и потенциальными препятствиями, а также наметить точки установки почтоматов: определить места, где жители чаще всего получают посылки. Обосновать выбор местоположения с учетом доступности и безопасности. Третье: создать эскизы или найти референсы, которые иллюстрируют концепцию дронов-доставщиков.
В итоге победителями конкурса стали студенты Тольяттинского государственного университета: София Егорова (проект "Транспортные коридоры"), Олеся Солодовникова, Анастасия Зюбина ("Чего хотят люди"), Анна Пронина ("Чего хотят люди", "Креативная доставка"). Все они получили денежные призы от компании.
"Конкурс "Технологии, меняющие качество жизни", объявленный компаний "Транспорт будущего", — инициатива, направленная на развитие инноваций. Участие в ней помогает жителям города развить навыки исследования, технического творчества и проектирования, внести личный вклад в развитие инновационных технологий в Тольятти", — отметил руководитель проектов компании "Транспорт будущего" Андрей Лебедев.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?