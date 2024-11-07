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В Тольятти наградили победителей конкурса "Технологии, меняющие пространство жизни"

ТОЛЬЯТТИ. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Транспорт будущего" подвела итоги конкурса, посвященного развитию беспилотной авиации. В нем могли принять участие все желающие жители автограда. Организаторы зарегистрировали 30 заявок.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

"Транспорт будущего" разрабатывает, производит и эксплуатирует дроны для различных бизнес-направлений. Одно из них — доставка, благодаря которой жители небольших городов смогут "дотянуться" до ассортимента крупных мегаполисов, а в мегаполисах — получать доставку любых товаров за час. Тольятти станет одним из первых в стране, где эта модель будет реализована.

В октябре компания предложила жителям города стать участниками проекта с помощью конкурса "Технологии, меняющие пространство жизни". Это интересный вариант, который может изменить подход к доставке и транспортировке товаров в городах.

Участникам конкурса предлагали провести и презентовать исследование в одном из трех направлений. Первое: представить результаты общественного мнения на тему применения дронов в повседневной жизни (хотят ли люди, чтобы беспилотники стали частью городской среды, в каких сферах их можно применять, отношение к проекту доставки дроном). Второе: проанализировать карту Тольятти и определить наиболее удобные и безопасные маршруты для дронов, избегая зон с высокой плотностью населения и потенциальными препятствиями, а также наметить точки установки почтоматов: определить места, где жители чаще всего получают посылки. Обосновать выбор местоположения с учетом доступности и безопасности. Третье: создать эскизы или найти референсы, которые иллюстрируют концепцию дронов-доставщиков.

В итоге победителями конкурса стали студенты Тольяттинского государственного университета: София Егорова (проект "Транспортные коридоры"), Олеся Солодовникова, Анастасия Зюбина ("Чего хотят люди"), Анна Пронина ("Чего хотят люди", "Креативная доставка"). Все они получили денежные призы от компании.

"Конкурс "Технологии, меняющие качество жизни", объявленный компаний "Транспорт будущего", — инициатива, направленная на развитие инноваций. Участие в ней помогает жителям города развить навыки исследования, технического творчества и проектирования, внести личный вклад в развитие инновационных технологий в Тольятти", — отметил руководитель проектов компании "Транспорт будущего" Андрей Лебедев.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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