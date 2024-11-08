Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение на Итоговом турнире WTA-2024

Воспитанница тольяттинской школы тенниса девятая ракетка мира Дарья Касаткина потерпела разгромное поражение от второй ракетки мира из Польши Иги Швентек в матче третьего тура Итогового турнира WTA — 2024.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 0:6, пишет championat.com.

Матч продолжался 52 минуты. За это время Касаткина не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Швентек один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Как пишет издание, Касаткина заработала $ 200 тыс. за участие на Итоговом турнире WTA — 2024.