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Общество

Болельщиков "Крыльев" после матча будут ожидать дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 10 ноября, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 15 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "ПФК ЦСКА". Начало матча в 14:00.

Для удобства болельщиков повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 5, 11, 12, 22, 24 и 25.

По окончании матча дополнительные трамваи (включая низкопольные) маршрутов №№ 5, 11 и 12 будут ожидать зрителей на конечной остановке "Самара Арена".

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта "Улица Алма-Атинская" будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 34, 41, 67, следующие в сторону проспекта Кирова, а на остановку "Улица Дальняя" — дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, которые едут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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