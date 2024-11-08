На паромной переправе через Волгу назначены дополнительные рейсы

В Самаре на грузовой переправе через Волгу — Октябрьский Спуск — с. Рождествено — назначаются дополнительные рейсы
11 ноября из Рождествено паром отправится в 19:00.
12 ноября из Самары - 11:00.
В Самаре на грузовой переправе через Волгу — Октябрьский Спуск — с. Рождествено — назначаются дополнительные рейсы
11 ноября из Рождествено паром отправится в 19:00.
12 ноября из Самары - 11:00.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?