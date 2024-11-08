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Общество

На паромной переправе через Волгу назначены дополнительные рейсы

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре на грузовой переправе через Волгу — Октябрьский Спуск — с. Рождествено — назначаются дополнительные рейсы

11 ноября из Рождествено паром отправится в 19:00.

12 ноября из Самары - 11:00. 

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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