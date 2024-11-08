В Самаре откроется выставка Ирины Кретовой "Иллюзия вдохновения"

В пятницу, 15 ноября, в 18:00 в Выставочном зале Союза художников России (ул. Молодогвардейская, 209) откроется выставка к 85-летию Ирины Кретовой "Иллюзия вдохновения" (0+).

Ирина Кретова закончила Киевское высшее художественное училище прикладного искусства, факультет "Художественное ткачество" (1955-1960). Она является художником по текстилю, живописцем, участвует в выставках с 1975 года. Работы находятся в частных коллекциях России и за рубежом.

Работы художницы удивительно декоративны, но при этом реалистичны. "Я пишу цветы. Они завораживают меня своей формой, линиями, игрой света. Игра цвета, изменчивое настроение, разные стили — все меняется, как меняется сама природа, которая всегда является для меня источником вдохновения. Я ищу красоту мгновения и стараюсь передать ее в своих произведениях", — рассказывает Ирина Кретова.

Выставка продлится до 13 декабря.