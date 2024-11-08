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Общество

В Тольятти прошел фест-форум креативных индустрий

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти состоялся III фест-форум креативных индустрий Тольятти "LOCAL BRANDS 2024", который способствовал активации креативных производителей местных товаров и услуг, продвижению и популяризации семейных локальных брендов Тольятти в сфере креативной экономики.

Фест-форум создал деловую, торговую и фестивальные площадки для представителей креативных индустрий и жителей города. Тольятти является самым крупным моногородом в России и нуждается в  драйверах развития креативной экономики.

Инициатором и организатором проведения фест-форума уже третий год подряд является тольяттинский Ресурсный центр креативных индустрий "SKREPKA". Целью Третьего "LOCAL BRENDS" стало выявление и активация креативных производителей местных товаров и услуг, продвижение и популяризация семейных локальных брендов Тольятти в сфере креативной экономики. А его тема — "Семейный креативный бизнес: традиции и инновации".

В семье укоренены наша культура, идентичность, национальный характер. Семья учит, воспитывает, передаёт традиции, знания, в том числе и профессиональный опыт. Нам было интересно выявить факты, которые помогают развитию семейного креативного бизнеса: взаимовыручка, поддержка, вера в творческую идею, совместное финансирование, преемственность, передача профессионального и жизненного опыта.

В этом году в рамках фест-форума  было проведено 11 мероприятий: круглый стол "Перспективы развития кинопроизводства в Тольятти"; деловой форум "Креативный семейный бизнес: традиции и инновации" — приняли участие в форуме 14 спикеров из Тольятти, Самары, Москвы, Ирана; игра "Гений финансов" для креативных предпринимателей; гастроконкурс "Завтрак по-тольяттински"; маркет "Покупайте наше!"; круглый стол "Пути реализации регионального стандарта развития креативных индустрий"; фестиваль креативных индустрий; показ дизайнеров одежды, украшений и аксессуаров; кинопоказ фильмов тольяттинских и самарских кинематографистов; ужин со спикерами; виртуальная "Карта креативных брендов Тольятти 2024".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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