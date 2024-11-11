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Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова расскажут, как слушать фильм

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 16 ноября, в 17:30 в музее Эльдара Рязанова пройдет вторая встреча ридинг-группы "Читать кино" (16+). Ее тема — "Как слушать фильм? Мишель Шион и загадки шума и музыки в кино" (16+). Модератором выступит исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов, сообщает пресс-служба музея.

"С чего начинается фильм? С образа и взгляда, направленного на него. Потом от увиденного ждут историю, которая должна увлечь смотрящего за собой. Из этой естественной установки сложился всем известный стереотип: кино — это книга с движущимися картинками. Какую роль здесь играет звук? Является ли акустическое измерение кино-образа обязательным элементом? Если кино родилось как немое искусство, то может быть слушать фильмы — не столь важная задача?", - задаются вопросами организаторы, анонсируя событие.

Французский теоретик кино и исследователь звука Мишель Шион в своих работах показал, какую фундаментальную роль играет звук в фильмах. Согласно Шиону, слышимое является не просто вспомогательным инструментом визуального ряда — шумы и извлекаемая из них музыка обладают самостоятельным значением.

На второй встрече ридинг-группы участники обсудят одну из глав книги Шиона "Звук. Слушать, слышать, наблюдать" (12+) — "Кино как пространство совместного обитания звуков". Этот текст проясняет разницу неочевидных звуковых эффектов от "Звездных воин" (6+) и анимации до фильмов Тарковского.
Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

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