Самарские синоптики предупредили о гололедице в ближайшие дни

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 11 по 13 дня, в Самаре и по области ожидается легкий мороз. Снега, по прогнозам, не будет, но возможна гололедица.
В понедельник, 11 ноября, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +1…+3 °C.
Во вторник, 12 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков по-прежнему не ожидается. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем -2…+3 °C. Местами на дорогах гололедица.
В среду, 13 ноября, в Самарской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем - небольшие, в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, 5…10 м/с. Ночная температура воздуха -1…-6 °C, дневная -2…+3 °C. Местами на дорогах гололедица.
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