Самарские синоптики предупредили о гололедице в ближайшие дни

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В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 11 по 13 дня, в Самаре и по области ожидается легкий мороз. Снега, по прогнозам, не будет, но возможна гололедица.