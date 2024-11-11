16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские синоптики предупредили о гололедице в ближайшие дни В Самарской области мигрант лишился гражданства РФ за неявку в военкомат В Самаре завершается выставка трофейной техники на площади Куйбышева Глава минлесхоза: "Нужно ставить емкости под крупногабаритные отходы" В Самаре суд отменил решение об изъятии квартиры из-за строительства метро

Общество

Самарские синоптики предупредили о гололедице в ближайшие дни

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 11 по 13 дня, в Самаре и по области ожидается легкий мороз. Снега, по прогнозам, не будет, но возможна гололедица.

В понедельник, 11 ноября, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +1…+3 °C.

Во вторник, 12 числа, в регионе сохранится облачная погода с прояснениями. Осадков по-прежнему не ожидается. Ветер юго-западный, западный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 °C, днем -2…+3 °C. Местами на дорогах гололедица.

В среду, 13 ноября, в Самарской области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем - небольшие, в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, 5…10 м/с. Ночная температура воздуха -1…-6 °C, дневная -2…+3 °C. Местами на дорогах гололедица.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1