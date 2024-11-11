Более 130 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Самаре

Более 130 тысяч самарцев и гостей Самарской области посетили первую в России передвижную выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции.
За время работы выставки в Самаре ее гостями стали 133 тысячи человек. Наивысшая дневная посещаемость была отмечена в воскресенье 4 ноября и составила более 40 тысяч человек. Ежедневно выставку посещало в среднем почти 15 тысяч гостей. На площадке выставки были проведены десятки мероприятий с участием ветеранов, представителей общественных организаций, студентов и юнармейцев. Посетители выставки принимали участие в изготовлении маскировочных сетей, основ для окопных свечей, а также писали письма в поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
В основной части экспозиции посетители смогли увидеть танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer.
На отдельных выставочных площадках были представлены беспилотные летательные аппараты и более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 мм пистолет и пулемет Браунинга (США), 5,56 мм штурмовая винтовка М-16 (США), украинский 40-мм гранатомет УАГ-40, элементы противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция).
В дни работы выставки на площади Куйбышева также была представлена техника времен Великой Отечественной войны. Все желающие могли посетить мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где могли узнать о возможностях заключения контракта и прохождения военной службы. За время работы экспозиции около 200 граждан подписали контракты с Минобороны России.
13 ноября выставка трофеев откроется в Татарстане. Казань станет двенадцатой точкой остановки и четвертым городом-миллионником, принимающим выставку трофейной техники НАТО. Экспозиция будет работать на парковке у центрального стадиона на площади Тысячелетия с 13 до 19 ноября с 11:00 до 19:00, вход свободный.
Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде — гордость и Победа" — это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Экспозицию уже посетили более 1 млн человек в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областях, Республике Алтай, Ханты-мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Последние комментарии
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.