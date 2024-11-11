Более 130 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Самаре

Более 130 тысяч самарцев и гостей Самарской области посетили первую в России передвижную выставку трофейной техники НАТО, захваченной и уничтоженной военнослужащими группировки войск "Центр" в ходе боевых действий на Донецком и Авдеевском направлениях специальной военной операции.

За время работы выставки в Самаре ее гостями стали 133 тысячи человек. Наивысшая дневная посещаемость была отмечена в воскресенье 4 ноября и составила более 40 тысяч человек. Ежедневно выставку посещало в среднем почти 15 тысяч гостей. На площадке выставки были проведены десятки мероприятий с участием ветеранов, представителей общественных организаций, студентов и юнармейцев. Посетители выставки принимали участие в изготовлении маскировочных сетей, основ для окопных свечей, а также писали письма в поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

В основной части экспозиции посетители смогли увидеть танк Abrams, бронетранспортеры М113, Kirpi, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer.

На отдельных выставочных площадках были представлены беспилотные летательные аппараты и более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 мм пистолет и пулемет Браунинга (США), 5,56 мм штурмовая винтовка М-16 (США), украинский 40-мм гранатомет УАГ-40, элементы противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция).

В дни работы выставки на площади Куйбышева также была представлена техника времен Великой Отечественной войны. Все желающие могли посетить мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где могли узнать о возможностях заключения контракта и прохождения военной службы. За время работы экспозиции около 200 граждан подписали контракты с Минобороны России.

13 ноября выставка трофеев откроется в Татарстане. Казань станет двенадцатой точкой остановки и четвертым городом-миллионником, принимающим выставку трофейной техники НАТО. Экспозиция будет работать на парковке у центрального стадиона на площади Тысячелетия с 13 до 19 ноября с 11:00 до 19:00, вход свободный.

Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО "Сила V правде — гордость и Победа" — это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УрФО и правительств регионов. Экспозицию уже посетили более 1 млн человек в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областях, Республике Алтай, Ханты-мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.