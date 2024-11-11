Самарцам предложат обсудить реформу местного самоуправления

Жителей Самары опросят по поводу необходимости реформы местного самоуправления. Члены Общественной палаты Самары рекомендовали главе города направить обращение в гордуму для того, чтобы услышать мнение жителей. Все желающие смогут направить свое мнение удобным для себя способом в Самарскую городскую думу. После публичных слушаний мнения, замечания предложения горожан будут обобщены и обнародованы.
Напомним, двухуровневую систему МСУ в Самаре с выделением районов в самостоятельные муниципальные образования ввели в 2016 году.
О преобразовании городского округа Самара ранее говорил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркивал: стоит задача изменить сложившуюся систему и уйти от двухуровневой к одноуровневой системе местного самоуправления (МСУ).
Грядущую реформу МСУ обсудили накануне члены общественной палаты Самары.
Согласно нынешней, двухуровневой системе МСУ, Самара имеет статус городского округа с внутригородским делением, а 9 внутригородских районов являются самостоятельными муниципальными образованиями. Однако, как отметил председатель общественной палаты Самары Габибулла Хасаев, эксперты считают существующую систему низко эффективной.
"Эта система породила разночтения и исключение единоначалия в процессах управления территорией города-миллионника. Нам предстоит не простая работа, ориентированная на преобразование городского округа", — сказал Габибулла Хасаев.
В частности, в числе главных недостатков нынешней системы назвали: дублирование и дробление городских полномочий, бюджетную необеспеченность районов, усложнение решения проблемных и текущих вопросов, размывание правового поля, неоправданное увеличение субъектов закупочного процесса, несоответствие двухуровневого устройства МСУ принципам целостности и стройности единой системы публичной власти, существенные финансовые затраты на содержание аппаратов и обслуживание Советов депутатов внутригородских районов.
По мнению и.о. главы Самары Ивана Носкова, переход к одноуровневой системе управления областным центром позволит оптимизировать управление городским хозяйством, устранить дублирование функций, обеспечит более сбалансированное распределение ресурсов, повысит ответственность за решение конкретных задач.
Последние комментарии
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.