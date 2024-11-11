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Муниципалитеты Власть и политика

Самарцам предложат обсудить реформу местного самоуправления

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жителей Самары опросят по поводу необходимости реформы местного самоуправления. Члены Общественной палаты Самары рекомендовали главе города направить обращение в гордуму для того, чтобы услышать мнение жителей. Все желающие смогут направить свое мнение удобным для себя способом в Самарскую городскую думу. После публичных слушаний мнения, замечания предложения горожан будут обобщены и обнародованы.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Напомним, двухуровневую систему МСУ в Самаре с выделением районов в самостоятельные муниципальные образования ввели в 2016 году.

О преобразовании городского округа Самара ранее говорил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он подчеркивал: стоит задача изменить сложившуюся систему и уйти от двухуровневой  к одноуровневой системе местного самоуправления (МСУ).

Грядущую  реформу МСУ обсудили накануне члены общественной палаты Самары.

Согласно нынешней, двухуровневой системе МСУ, Самара имеет статус городского округа с внутригородским делением, а 9 внутригородских районов являются самостоятельными муниципальными образованиями. Однако, как отметил председатель общественной палаты Самары Габибулла Хасаев, эксперты считают существующую систему низко эффективной.

"Эта система породила разночтения и исключение единоначалия в процессах управления территорией города-миллионника. Нам предстоит не простая работа, ориентированная на преобразование городского округа", — сказал Габибулла Хасаев.

В частности, в числе главных недостатков нынешней системы назвали: дублирование и дробление городских полномочий, бюджетную необеспеченность районов, усложнение решения проблемных и текущих вопросов, размывание правового поля, неоправданное увеличение субъектов закупочного процесса, несоответствие двухуровневого устройства МСУ принципам целостности и стройности единой системы публичной власти, существенные финансовые затраты на содержание аппаратов и обслуживание Советов депутатов внутригородских районов.

По мнению и.о. главы Самары Ивана Носкова, переход к одноуровневой системе управления областным центром позволит оптимизировать управление городским хозяйством, устранить дублирование функций, обеспечит более сбалансированное распределение ресурсов, повысит ответственность за решение конкретных задач.

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