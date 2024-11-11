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Завершилась первая неделя работы выставки "Самара"

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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10 ноября на выставке "Самара" завершилась неделя, посвященная городскому округу Самара. Более 6 тыс. гостей и жителей Самаркой области стали участниками мероприятий выставки. На полях выставки проходили мастер-классы, полезные лекции, творческие встречи с известными людьми, различные квизы об истории Самары, работали игровые зоны.

Фото: Министерство туризма СО

Напомним, проект, демонстрирующий достижения региона, создан по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Программа "Дни городского округа Самара" была очень насыщенной. На мастер-классах желающие могли освоить мастерство архитектурного скетчинга и своими руками сделать настоящие оконные наличники старинных домов Самары. Журналисты "Самарской газеты" вместе с гостями выставки осваивали создание репортажей, участники смогли почувствовать себя настоящими журналистами. Вместе с представителями ресторанного бизнеса расписывали фирменные тарелки и изображали на них достопримечательности Самары.

На площадке креативных индустрий посетители выставки "Самара" познакомились с успешными проектами ресторанного бизнеса и предпринимателями, которые развивают гастрономию нашего региона.
Одним из ярких событий на выставке стала встреча с выдающимися спортсменами: чемпионкой Европы по самбо Анной Сараевой, победителем универсиады по плаванию Александром Кудашевым, призером Олимпийских игр по баскетболу Ольгой Артешиной, призерами Олимпийских игр по фехтованию Антоном и Кириллом Бородачевыми. Заслуженные спортсмены пообщались с гостями выставки, ответили на вопросы и оставили всем желающим автографы.

С 12 по 17 ноября на выставке "Самара" пройдет неделя городского округа Тольятти. Ждем всех желающих.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

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