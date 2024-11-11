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Общество

ГТРК "Самара" завершила полную модернизацию своего телевизионного комплекса

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялась торжественная церемония запуска нового аппаратно-студийного комплекса ГТРК "Самара". Благодаря инвестициям в новейшие технологии теперь зрители могут наслаждаться трансляциями в формате высокой четкости. Это не просто улучшение качества, это — новая эра вещания, которая уже началась.

Фото: предоставлено ГТРК "Самара"

На торжественной церемонии открытия инновационного комплекса собрались почетные гости. От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова коллектив ГТРК поздравил главный федеральный инспектор Михаил Феоктистов, отметив, что создание такого комплекса — это важнейшее достижение, которое позволит решать задачи государственной важности на новом уровне.

За несколько месяцев лучшие специалисты страны воплотили в жизнь проект, который изменит облик регионального телевидения. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн с гордостью отметил, что Самара вновь стала первой, задав новый стандарт для всей страны.

"Люди живут у нас по всей стране, но гордо и отрадно, что именно Самара, самарская ГТРК здесь была первой, была пионером, в очередной раз первыми начав делать будущее и уже сегодня", — подчеркнул он.

Депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев обратил внимание на расширенные возможности студии, которая теперь позволяет работать с различными форматами — от небольших программ до масштабных шоу с участием зрителей, открывает новые горизонты для креативных решений и привлечения зрительской аудитории.

Модернизация ГТРК "Самара" — это больше, чем просто технологический рывок. Это вклад в развитие региона, его престиж и будущее. Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов подчеркнул, что обновленные технологии позволяют ГТРК оставаться на передовой, оперативно реагируя на вызовы времени и трансформируя региональные редакции в конвергентные мультимедийные пространства:

"Те технологии, которые применены сегодня в этой обновлённой инновационной студии ГТРК "Самара", говорят о том, что действительно ВГТРК не стоит на месте и реагирует на все вызовы времени, именно поэтому сегодня мы с вами под руководством нашего генерального директора создаём во всех региональных филиалах конвергентные редакции".

Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова отметила, что в новом медиапространстве рождаются не просто программы, а идеи, которые формируют мировоззрение, объединяют людей и задают направление для созидательного будущего:

"Сегодня как никогда очень важно, чтобы медиа выполняли свою ключевую роль — просветительскую, дающую смыслы и рождающую то, что становится потом идеологической платформой и когда мы сегодня производим именно такой контент, мы в какой-то степени, создаём тот фундамент, на котором должно строиться мировоззрение, объединяющее людей, соединяющее их во времени и пространстве, — для того, чтобы созидать, создавать новое будущее и уверенно двигаться к победе".

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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