ГТРК "Самара" завершила полную модернизацию своего телевизионного комплекса

Состоялась торжественная церемония запуска нового аппаратно-студийного комплекса ГТРК "Самара". Благодаря инвестициям в новейшие технологии теперь зрители могут наслаждаться трансляциями в формате высокой четкости. Это не просто улучшение качества, это — новая эра вещания, которая уже началась.
На торжественной церемонии открытия инновационного комплекса собрались почетные гости. От имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова коллектив ГТРК поздравил главный федеральный инспектор Михаил Феоктистов, отметив, что создание такого комплекса — это важнейшее достижение, которое позволит решать задачи государственной важности на новом уровне.
За несколько месяцев лучшие специалисты страны воплотили в жизнь проект, который изменит облик регионального телевидения. Депутат Государственной думы Александр Хинштейн с гордостью отметил, что Самара вновь стала первой, задав новый стандарт для всей страны.
"Люди живут у нас по всей стране, но гордо и отрадно, что именно Самара, самарская ГТРК здесь была первой, была пионером, в очередной раз первыми начав делать будущее и уже сегодня", — подчеркнул он.
Депутат Государственной думы РФ Михаил Матвеев обратил внимание на расширенные возможности студии, которая теперь позволяет работать с различными форматами — от небольших программ до масштабных шоу с участием зрителей, открывает новые горизонты для креативных решений и привлечения зрительской аудитории.
Модернизация ГТРК "Самара" — это больше, чем просто технологический рывок. Это вклад в развитие региона, его престиж и будущее. Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов подчеркнул, что обновленные технологии позволяют ГТРК оставаться на передовой, оперативно реагируя на вызовы времени и трансформируя региональные редакции в конвергентные мультимедийные пространства:
"Те технологии, которые применены сегодня в этой обновлённой инновационной студии ГТРК "Самара", говорят о том, что действительно ВГТРК не стоит на месте и реагирует на все вызовы времени, именно поэтому сегодня мы с вами под руководством нашего генерального директора создаём во всех региональных филиалах конвергентные редакции".
Директор ГТРК "Самара" Елена Крылова отметила, что в новом медиапространстве рождаются не просто программы, а идеи, которые формируют мировоззрение, объединяют людей и задают направление для созидательного будущего:
"Сегодня как никогда очень важно, чтобы медиа выполняли свою ключевую роль — просветительскую, дающую смыслы и рождающую то, что становится потом идеологической платформой и когда мы сегодня производим именно такой контент, мы в какой-то степени, создаём тот фундамент, на котором должно строиться мировоззрение, объединяющее людей, соединяющее их во времени и пространстве, — для того, чтобы созидать, создавать новое будущее и уверенно двигаться к победе".
Последние комментарии
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.
Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.