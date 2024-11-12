В Роспотребнадзоре предупредили, что масло "Крестьянское" из Адыгеи изготовлено из "неустановленного сырья"

В Роспотребнадзоре по Самарской области предупредили жителей быть внимательнее при выборе сливочного масла. Так, по данным управления, на территории региона может продаваться фальсифицированное масло сливочное "Крестьянское" с массовой долей жирности 72,5% производства ООО "Альфаторг". Юридический адрес компании зарегистрирован в Смоленской области, адрес производства - республика Адыгея.
Указанная продукция изготовлена из сырья неустановленного происхождения, не соответствующего требованиям Технических регламентов Таможенного союза, - рассказали в Роспотребнадзоре. - Специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея установлено отсутствие производства ООО "Альфаторг" по указанному адресу".
Также сотрудники управления сообщили, что масло продают "неизвестные лица в неизвестных условиях", в связи с чем оно может быть опасно для здоровья.
"Напоминаем, что каждая единица молочной продукции подлежит маркировке цифровым кодом, который позволяет проследить весь путь товара на каждом этапе — от изготовителя до потребителя. Цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Покупатели всегда могут самостоятельно проверить легальность оборота молочной продукции при помощи мобильного приложения "Честный знак", - заключили в Роспотребнадзоре.
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