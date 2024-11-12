16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре участник СВО умер после ранения в палец Топ-10 музеев Самарской области: где точно не будет скучно Самарские приставы принудили бизнесмена снести самовольный павильон на ул. Революционной В мэрии Самары до конца года планируют закупить свыше 3,7 тыс. мусорных контейнеров Самарцам рассказали о сбоях в работе автобусов

Общество

В Самаре участник СВО умер после ранения в палец

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре скончался 40-летний участник СВО Александр Гусев, который впал в кому после осколочного ранения в палец, сообщает 63.ru.

В июне 2024 г. житель Курганской области Александр Гусев подписал контракт с Министерством обороны РФ. В зоне СВО мужчина успел пробыть около месяца. В середине июля, во время боевого задания, он получил осколочное ранение указательного пальца правой руки. Несколько недель мужчину перенаправляли из госпиталя в госпиталь. В конечном итоге боец оказался в Самаре.

По словам родных военнослужащего, сначала его направили в больницу им. Пирогова. Здесь пациенту достали осколок из пальца, но во время операции он впал в кому. После этого его перевели в военный госпиталь на Невской, где боец скончался.

"К сожалению, Александр умер. По словам врачей, причина смерти — остановка сердца. Когда мы в последний раз навещали брата в госпитале, нас предупредили, что в таком состоянии нарастают осложнения. Любой орган мог отказать, — рассказала сестра военнослужащего Мария Вербицкая.

"История о тяжелых последствиях, возникших при лечении ранения пальца на руке, вызывает много вопросов. Почему незначительное повреждение стало причиной жизнеугрожающего состояния? Из информации, представленной родственниками пациента, я могу предположить следующие версии произошедшего. Возможно, инфицированную рану не обработали в должной степени. Это привело к распространению инфекции, системному заражению крови и сепсису, генерализованному воспалительному процессу по всему организму", — озвучил свое предположение изданию медицинский юрист и руководитель организации в сфере медицинского права "Право на здоровье" Николай Чернышук.

Также, по мнению эксперта, при оказании медпомощи врачи допустили нарушения, которые привели к возникновению новых патологических состояний. Не исключается анафилактическая реакция организма на лекарственные средства, передозировка или нарушение способов применения лекарственных препаратов. Однозначно ответить на вопросы, возникающие при обсуждении дела, невозможно без ознакомления с медицинской документацией. Тщательный анализ позволит устранить противоречия и найти ответ, почему боец после легкой травмы спустя длительное время оказался на грани смерти.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1