В Самаре участник СВО умер после ранения в палец

В Самаре скончался 40-летний участник СВО Александр Гусев, который впал в кому после осколочного ранения в палец, сообщает 63.ru.
В июне 2024 г. житель Курганской области Александр Гусев подписал контракт с Министерством обороны РФ. В зоне СВО мужчина успел пробыть около месяца. В середине июля, во время боевого задания, он получил осколочное ранение указательного пальца правой руки. Несколько недель мужчину перенаправляли из госпиталя в госпиталь. В конечном итоге боец оказался в Самаре.
По словам родных военнослужащего, сначала его направили в больницу им. Пирогова. Здесь пациенту достали осколок из пальца, но во время операции он впал в кому. После этого его перевели в военный госпиталь на Невской, где боец скончался.
"К сожалению, Александр умер. По словам врачей, причина смерти — остановка сердца. Когда мы в последний раз навещали брата в госпитале, нас предупредили, что в таком состоянии нарастают осложнения. Любой орган мог отказать, — рассказала сестра военнослужащего Мария Вербицкая.
"История о тяжелых последствиях, возникших при лечении ранения пальца на руке, вызывает много вопросов. Почему незначительное повреждение стало причиной жизнеугрожающего состояния? Из информации, представленной родственниками пациента, я могу предположить следующие версии произошедшего. Возможно, инфицированную рану не обработали в должной степени. Это привело к распространению инфекции, системному заражению крови и сепсису, генерализованному воспалительному процессу по всему организму", — озвучил свое предположение изданию медицинский юрист и руководитель организации в сфере медицинского права "Право на здоровье" Николай Чернышук.
Также, по мнению эксперта, при оказании медпомощи врачи допустили нарушения, которые привели к возникновению новых патологических состояний. Не исключается анафилактическая реакция организма на лекарственные средства, передозировка или нарушение способов применения лекарственных препаратов. Однозначно ответить на вопросы, возникающие при обсуждении дела, невозможно без ознакомления с медицинской документацией. Тщательный анализ позволит устранить противоречия и найти ответ, почему боец после легкой травмы спустя длительное время оказался на грани смерти.
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