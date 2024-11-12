Вводятся временные ограничения для грузовиков на трассе "Самара - Волгоград"

С 12 ноября 2024 г. по 31 декабря 2025 г. на участке км 0 — км 165+612 автомобильной дороги Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Ограничения коснуться грузового транспорта, общей массой в потоке до 20 тонн, осевая 10 тонн устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч и грузового транспорта общей массой от 20 тонн, осевой свыше 10 тонн осуществляется в одиночном порядке со скоростью не выше 15 км/ч.

Данная мера вводится из-за состояния конструктивных элементов искусственных сооружений (мост через реку Черная, мост через реку Лог, путепровод через грунтовый проезд).