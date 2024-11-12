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Общество

Вводятся временные ограничения для грузовиков на трассе "Самара - Волгоград"

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 12 ноября 2024 г. по 31 декабря 2025 г. на участке км 0 — км 165+612 автомобильной дороги Р-229 "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" будет ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

Ограничения коснуться грузового транспорта, общей массой в потоке до 20 тонн, осевая 10 тонн устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч и грузового транспорта общей массой от 20 тонн, осевой свыше 10 тонн осуществляется в одиночном порядке со скоростью не выше 15 км/ч.

Данная мера вводится из-за состояния конструктивных элементов искусственных сооружений (мост через реку Черная, мост через реку Лог, путепровод через грунтовый проезд).

Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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