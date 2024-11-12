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Муниципалитеты Власть и политика

"Улучшая качество жизни в целом, можно сделать человека более здоровым": депутат думы Самары — о проблемах, которые приходится решать

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Александр Максимов — заслуженный работник здравоохранения региона, главрач Самарской городской поликлиники № 3. В профессии, которая подразумевает колоссальную ежедневную нагрузку, — более 40 лет. Два последних созыва представляет в гордуме интересы жителей Ленинского района. Говорит, что и на работе, и в депутатской деятельности только общение с людьми глаза в глаза позволяет понять, что для них действительно первостепенно.

Фото: Дмитрий Бурлаков

— Почти 15 лет вы являетесь депутатом на освобожденной основе. Начинали в 2010 году в сельской местности — были избраны в представительный орган власти от пос. Смышляевка Волжского района. Два последних созыва — в думе Самары. Что мотивирует выполнять эту по сути общественную нагрузку?

— Поскольку я врач, то много общаюсь с пациентами. Чтобы составить полную картину, понять причину недуга, мало знать, где болит, каковы симптомы. Нужна дополнительная информация. И приходит понимание, что здоровье людей зависит не только от их физического статуса, но и от социальных факторов — от условий труда, отдыха. Врач, а по совместительству депутат, может помочь человеку и с лечением, и шире — решить бытовые вопросы. Улучшая качество жизни в целом, можно сделать человека более здоровым. Это и есть главная мотивация.

— Подход "глаза в глаза" скорее оправдывает себя в сельской местности, а как в городе? Здесь темп жизни другой — поговорить не всегда находится время, проблематика шире.

— Работать в городской думе, признаюсь, сложнее. Задачи масштабнее, контроль иной, люди другие. Это дисциплинирует и накладывает дополнительную ответственность. Я максимально открыт и доступен для своих избирателей. Самые частые темы разговоров — ремонт домов, обустройство детских и спортивных площадок. Нередко люди жалуются на работу управляющих компаний, поднимают вопросы правовой защиты.

— Можно ли сказать, что депутат может решить все проблемы?

— Конечно, это слишком громко сказано, но у нас стало больше возможностей менять жизнь людей. Когда возродили местное самоуправление, райсоветы, население почувствовало, что есть специалисты, к которым можно обратиться. Это и есть та самая власть, до которой можно дотянуться рукой.

Парламентарий может напрямую позвонить, к примеру, в управляющую компанию, в городские департаменты и решить вопрос. Может отправить депутатский запрос, чтобы дело сдвинулось с места. Мощный механизм. Люди видят результат, верят в нас, а это главное.

— После погружения в проблемы конкретного человека рождаются ли какие-то глобальные проекты?

— Сейчас приоритетное направление для всей страны — поддержка участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий, их близких. Как депутаты мы принимаем непосредственное участие в этом — проводим сбор денег, предметов первой необходимости, медикаментов. А я с коллегами, как врачи, курируем вопросы по организации медицинской помощи бойцам и их семьям. Необходима госпитализация, дообследование, иная помощь — все делаем максимально быстро и на высоком уровне.

— В нынешнем году дума Самары отметила 30-летние. Как бы вы оценили ее роль в жизни города? Какие главные итоги работы можете назвать?

— Депутаты при поддержке правительства Самарской области, администрации города проводят масштабную работу по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Активно развиваются спортивные инициативы.

Идет капремонт учреждений образования, многоквартирных домов, строятся детские и спортивные площадки, благоустраиваются дворы, обновляется общественный транспорт и ремонтируются дороги. Каждый район капитально преображается.

Люди это видят, эта работа им нужна, это дает уверенность в завтрашнем дне.

Что бы еще отметил? Мы представляем в думе разные партии, но тем не менее это, в первую очередь, коллектив единомышленников. В дискуссиях мы приходим к общим решениям. В споре рождается истина. Всегда нравилось, что у думы есть общее мнение: если оно принято, то незыблемо. Это ключевой момент.

Более подробный материал читайте завтра, 13 ноября, в новом номере газеты "Волжская коммуна" (12+).

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