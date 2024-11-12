Почти 7 млрд рублей привлек бизнес Самарской области за счет "зонтичных" поручительств Корпорации МСП

Кредиты на сумму 6,99 млрд рублей получил малый и средний бизнес Самарской области за три квартала 2024 года с использованием зонтичных поручительств Корпорации МСП.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 68%. Инструментом поддержки воспользовались 775 представителей малого и среднего предпринимательства — это на 179% больше, чем годом ранее.
"Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерального центра. Это в том числе продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, удобные "зонтичные" поручительства. Финансовая поддержка помогает бизнесу динамично развиваться и осваивать новые направления работы", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Лидером по приросту объемов кредитования стала сфера образования. Также высокий рост отмечен в сфере информации и связи, экологии и в научно-технической деятельности.
"В целом число МСП, воспользовавшихся зонтичными поручительствами, в этом году увеличилось почти в три раза. За январь — сентябрь оно достигло 30 тыс., тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял около 11 тыс. Чаще всего привлеченные с помощью зонтичных поручительств финансы малый и средний бизнес направляет на пополнение оборотных средств — свыше 255 млрд рублей", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
"Зонтичные" поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% суммы банковского кредита и могут достигать 1 млрд рублей при сроке кредитования до 15 лет, что позволяет предпринимателю получить средства даже при отсутствии необходимого залога.
Этот механизм поддержки реализуется, благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно акцентировал значимость льготного финансирования предприятий МСП, как одного из самых востребованных инструментов для начинающих и опытных представителей бизнеса.
С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" или обратившись по телефону горячей линии 8-800-300-63-63.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?