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Тольяттинские студенты проходят практику в компании "Транспорт будущего"

ТОЛЬЯТТИ. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты электротехнического техникума практикуются на производственной площадке предприятия с третьего курса. Здесь они знакомятся с технологией сборки беспилотников, выполняют простые технические задачи и работают с наставниками, которые рассказывают, с чего начинается комплектование электрооборудования дрона.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

В рамках профориентации специалисты "Транспорта будущего" проводят встречи со студентами вузов и колледжей, рассказывают о предприятии и приглашают на практику.

"Практика на заводе — важный этап в подготовке специалистов, который позволяет студентам получить ценные знания и навыки, лучше понять специфику будущей профессии. Кроме того, практика на предприятии — хороший шанс для начала карьерного пути. Узнав производственный процесс изнутри, увидев, как собирают беспилотники, наладив контакты с потенциальным работодателем и коллегами, молодые люди смогут принять осознанное решение — в перспективе стать нашими сотрудниками", — отметила директор по стратегическому менеджменту компании "Транспорт будущего" Анна Ворожбянова.

"Транспорт будущего" — российская группа компаний. Основана в 2021 году. Разрабатывает, производит и эксплуатирует беспилотные авиационные системы.

Создаёт платформы БАС и модели их применения для различных отраслей промышленности. Компания тестирует свои беспилотные летательные аппараты для перевозки грузов, эвакуации условных пострадавших, полетов над полями и крупными водоемами.

Основные производственные мощности компании расположены на двух площадках — в Самарской и Белгородской областях. "Транспорт будущего" выпускает ежемесячно 100 аппаратов для сельского хозяйства, логистики, мониторинга и иных направлений. Цель до конца 2024 года — производить 100 БАС на каждой из площадок, а в 2025-м — выйти на мощность производства 250 БАС. Дополнительно на собственных промышленных активах компания разворачивает выпуск отечественных комплектующих — винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров, шасси, литий-ионных аккумуляторных батарей и других.

Инвестиции в инфраструктуру с 2022 года превысили 12 млрд рублей.

Площадка в Тольятти располагается на территории особой экономической зоны. Задействовано более 20 га земли, 15 тыс. м² офисных и производственных помещений.

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