Тольяттинские студенты проходят практику в компании "Транспорт будущего"

Студенты электротехнического техникума практикуются на производственной площадке предприятия с третьего курса. Здесь они знакомятся с технологией сборки беспилотников, выполняют простые технические задачи и работают с наставниками, которые рассказывают, с чего начинается комплектование электрооборудования дрона.

В рамках профориентации специалисты "Транспорта будущего" проводят встречи со студентами вузов и колледжей, рассказывают о предприятии и приглашают на практику.

"Практика на заводе — важный этап в подготовке специалистов, который позволяет студентам получить ценные знания и навыки, лучше понять специфику будущей профессии. Кроме того, практика на предприятии — хороший шанс для начала карьерного пути. Узнав производственный процесс изнутри, увидев, как собирают беспилотники, наладив контакты с потенциальным работодателем и коллегами, молодые люди смогут принять осознанное решение — в перспективе стать нашими сотрудниками", — отметила директор по стратегическому менеджменту компании "Транспорт будущего" Анна Ворожбянова.