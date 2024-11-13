Тольяттинские студенты проходят практику в компании "Транспорт будущего"

Студенты электротехнического техникума практикуются на производственной площадке предприятия с третьего курса. Здесь они знакомятся с технологией сборки беспилотников, выполняют простые технические задачи и работают с наставниками, которые рассказывают, с чего начинается комплектование электрооборудования дрона.
В рамках профориентации специалисты "Транспорта будущего" проводят встречи со студентами вузов и колледжей, рассказывают о предприятии и приглашают на практику.
"Практика на заводе — важный этап в подготовке специалистов, который позволяет студентам получить ценные знания и навыки, лучше понять специфику будущей профессии. Кроме того, практика на предприятии — хороший шанс для начала карьерного пути. Узнав производственный процесс изнутри, увидев, как собирают беспилотники, наладив контакты с потенциальным работодателем и коллегами, молодые люди смогут принять осознанное решение — в перспективе стать нашими сотрудниками", — отметила директор по стратегическому менеджменту компании "Транспорт будущего" Анна Ворожбянова.
"Транспорт будущего" — российская группа компаний. Основана в 2021 году. Разрабатывает, производит и эксплуатирует беспилотные авиационные системы.
Создаёт платформы БАС и модели их применения для различных отраслей промышленности. Компания тестирует свои беспилотные летательные аппараты для перевозки грузов, эвакуации условных пострадавших, полетов над полями и крупными водоемами.
Основные производственные мощности компании расположены на двух площадках — в Самарской и Белгородской областях. "Транспорт будущего" выпускает ежемесячно 100 аппаратов для сельского хозяйства, логистики, мониторинга и иных направлений. Цель до конца 2024 года — производить 100 БАС на каждой из площадок, а в 2025-м — выйти на мощность производства 250 БАС. Дополнительно на собственных промышленных активах компания разворачивает выпуск отечественных комплектующих — винтов, двигателей, драйверов, полетных контроллеров, шасси, литий-ионных аккумуляторных батарей и других.
Инвестиции в инфраструктуру с 2022 года превысили 12 млрд рублей.
Площадка в Тольятти располагается на территории особой экономической зоны. Задействовано более 20 га земли, 15 тыс. м² офисных и производственных помещений.