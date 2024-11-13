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Финансы Экономика и бизнес

Лизинг XCMG в CARCADE с корпоративными скидками до 37%

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юридические лица и предприниматели могут воспользоваться специальным предложением финансирования техники XCMG через лизинговую компанию CARCADE с корпоративными преференциями до 37%. Акция действует на договоры, заключенные до конца декабря 2024 года.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE предоставляется возможность воспользоваться корпоративной скидкой, достигающей 37%, на всю технику XCMG старше 1 года. Так, например, автокран XCT75 доступен с выгодой 15%, автогрейдер GR165 станет дешевле на 23%, а на погрузчик LW330RU распространяется скидка в размере 37%. Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также скидка повлияет на расчёт стоимости полиса КАСКО и приведёт к его снижению. Гарантия на всю акционную технику действует 18 месяцев. Подробные условия программы и матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде". Предложение разработано в рамках сотрудничества с импортёром марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как возвратный лизинг, регистрация ТС в Гостехнадзоре, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором техники обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5whSL1n

ИНН 3905019765

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