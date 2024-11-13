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Музеи и выставки Культура

В Самарской губернской думе открылась выставка "Нити Смыслов" художника Максима Рассказова

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Член Союза художников России Максим Рассказов - самарский мастер, работающий в жанрах сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа. Он участник многих областных, городских и всероссийских выставок. Его работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

Приветствуя автора картин, а также всех участников мероприятия, председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников подчеркнул, что проведение в стенах областного парламента творческих экспозиций как зрелых мастеров, так и начинающих художников - это добрая многолетняя традиция. Более того, это политика Самарской губернской думы, направленная на активное участие в культурной жизни города Самары и Самарской области, на привлечение внимания гражданского общества к деятельности регионального законодательного собрания.

"Областной парламент ведет большую работу по продвижению культурных традиций, по патриотическому воспитанию молодежи. В рамках соглашения с региональным отделением Союза художников России мы на систематической основе организуем выставки в думе. Это нужно, это важно, это способствует популяризации наших самарских художников. Их начинают узнавать. Сегодняшняя выставка - очередное наглядное тому подтверждение. Максим Рассказов - художник очень своеобразный, с тонкими подходами, с глубинными подтекстами, с хорошими мыслями, заложенными в полотнах. Таких творцов, безусловно, нужно поддерживать. Поздравляем автора выставки и желаем ему здоровья, счастья и новых творческих успехов", - напутствовал живописца Геннадий Котельников.

Представляя коллегу, председатель Самарского регионального отделения ВТОО "Союз художников России" Дмитрий Мантров отметил: "Художников, которые занимаются станковой работой, можно по пальцам пересчитать. Зачастую они работают вопреки трудностям, вопреки массовым запросам публики. Максим Рассказов - один из них. Он носитель патриотических смыслов. Он наполнен литературой, историей. Через свои картины он размышляет о нашем прошлом, размышляет о будущем, о каких-то вещах, которые составляют основу русского менталитета. С его полотен нам рвет душу Высоцкий, трогает сердечные струны Есенин. Перед нами думающий автор. Каждая его картина - это рассказ с началом, кульминацией, с эпилогом".

"Союз художников России давно сотрудничает с Самарской губернской думой. Выставляться здесь для меня очень почетно и волнительно, - признается Рассказов. - Мне очень приятно показать результаты своего творчества. Но это большая ответственность художника, который открывается перед зрителем. Это итог определенного периода работы: к чему пришел, куда идти дальше. Честно говоря, не помню периода, когда я не рисовал. Это мое призвание. По крайней мере, я так думаю. А уж насколько верно мое убеждение - решать зрителю".

Максим Рассказов известен как автор скульптурной композиции "Первый учитель", выполненной в соавторстве с его отцом, скульптором Владимиром Рассказовым. Памятник был установлен в Самаре в декабре прошлого года в честь Года педагога и наставника.

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